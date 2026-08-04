Таможенники рассказали об очередях на въезд в Калининград из Польши

«Со стороны Польши время немножко сократилось — где-то на пару часов. То есть если было там 18−19 (часов ожидания — ред.), то сейчас 16−17 (часов — ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся», — сказали в пресс-службе.