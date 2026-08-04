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Таможенники рассказали об очередях на въезд в Калининград из Польши

Очередь на въезд в Калининград из Польши составляет 16−17 часов.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 авг- РИА Новости. Очередь на въезд в Калининград из Польши во вторник немного сократилась, сейчас время ожидания там составляет 16−17 часов, тогда как в понедельник ждать приходилось 18−19 часов, сообщила РИА Новости пресс-служба калининградской таможни.

В понедельник там проинформировали агентство, что польские пограничники усилили контроль. На выезде из страны выборочно направляют людей в бокс углубленного досмотра, чаще всего это касается путешественников с большим количеством вещей, что занимает несколько часов.

В ведомстве объяснили, что ажиотаж на границе связан в тем, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. В некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, у многих в России проживают родственники.

«Со стороны Польши время немножко сократилось — где-то на пару часов. То есть если было там 18−19 (часов ожидания — ред.), то сейчас 16−17 (часов — ред.). Почти ничего не поменялось. С нашей стороны очередей нет. У нас все штатно. Со всем справляемся», — сказали в пресс-службе.

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