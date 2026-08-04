«Ингосстрах» сохранил стоимость ОСАГО для жителей Кстовского округа на уровне Нижегородской области

При этом изменение административного статуса территории не повлияло на уровень страхового риска для владельцев транспортных средств. В «Ингосстрахе» стоимость ОСАГО определяется на основании индивидуальной оценки риска каждого страхователя. Поэтому компания компенсировала увеличение территориального коэффициента снижением базовых ставок до 34%. Благодаря этому стоимость полиса для жителей Кстовского округа сохранена на уровне, не превышающем стоимость ОСАГО для автомобилистов Нижегородской области.