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«Ингосстрах» сохранил стоимость ОСАГО для жителей Кстовского округа на уровне Нижегородской области

После включения Кстовского муниципального округа в состав городского округа Нижний Новгород изменился территориальный коэффициент, применяемый при расчете стоимости полиса ОСАГО. При этом изменение административного статуса территории не повлияло на уровень страхового риска для владельцев транспортных средств. В «Ингосстрахе» стоимость ОСАГО определяется на основании индивидуальной оценки риска каждого страхователя. Поэтому компания…

Источник: Живем в Нижнем

После включения Кстовского муниципального округа в состав городского округа Нижний Новгород изменился территориальный коэффициент, применяемый при расчете стоимости полиса ОСАГО.

При этом изменение административного статуса территории не повлияло на уровень страхового риска для владельцев транспортных средств. В «Ингосстрахе» стоимость ОСАГО определяется на основании индивидуальной оценки риска каждого страхователя. Поэтому компания компенсировала увеличение территориального коэффициента снижением базовых ставок до 34%. Благодаря этому стоимость полиса для жителей Кстовского округа сохранена на уровне, не превышающем стоимость ОСАГО для автомобилистов Нижегородской области.

В дальнейшем стоимость ОСАГО, как и в других регионах России, будет зависеть от рыночных факторов, включая уровень аварийности, динамику страховых выплат и индивидуальные характеристики страхователя.