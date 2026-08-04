Монтаж памятника героям СВО начался у подножия Мамаева Кургана

С правой стороны увековечен вклад в общую победу тылов и гуманитарной поддержки войск жителями Волгоградской области. Тут же боец с маленькой девочкой, передающей письмо. Рядом угадывается незавершённый образ снайпера, ограждающего семью от ненастья, а в створе мемориала вот-вот начнётся монтаж величественных фигур бойцов. С левой стороны будет увековечен штурмовик-пулемётчик. С правой — боец, держащий знамя с надписью «Сталинград». Ветеран давит ногой поверженного змея.