В клиническую больницу № 4 Пензы поступил современный УЗИ-аппарат

Универсальный аппарат для ультразвуковой диагностики Mindray Consona N6 поступил в распоряжение специалистов клинической больницы № 4 Пензы, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Обновление медоборудования отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Главное преимущество новой системы — высокое качество визуализации даже при сложных клинических случаях. Платформа (на базе которой работает аппарат. — Прим. ред.) ZST+ обеспечивает максимальную детализацию изображения, что позволяет врачам выявлять патологии на самых ранних стадиях», — отметил врач ультразвуковой диагностики клинической больницы № 4 Дмитрий Дедов.
Новый прибор оснащен специальными инструментами, которые обеспечивают 3D-визуализацию мелких и перекрывающихся сосудов, высокое разрешение при отображении кровотока, а также фотореалистичные 4D-снимки в режиме реального времени. Как отметила и. о. главного врача медучреждения Нина Назарова, оборудование позволит специалистам проводить исследования быстрее и точнее.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.