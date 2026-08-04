Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд конфисковал автомобиль у нетрезвого нижегородского водителя

Нарушителя лишили прав и приговорили к обязательным работам.

Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в феврале 2026 года подсудимый, ранее уже наказанный за пьяную езду, вновь сел за руль и поехал по улицам города.

«Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, от управления автомобилем он был отстранен, и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что подсудимый отказался», — говорится в сообщении.

Суд приговорил нарушителя к 450 часам обязательных работ, лишил водительских прав на 2 года 10 месяцев и конфисковал его автомобиль в пользу государства.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области снижается число «пьяных» ДТП.