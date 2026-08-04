В резерв управленцев Дона включили свыше 400 специалистов

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров Ростовской области утвердила обновлённый список кандидатов. В него включены представители органов власти, бизнес‑сообщества, а также специалисты из сфер науки, образования, здравоохранения и общественных организаций. Информация опубликована на сайте правительства региона.
Общая численность резерва составила 421 человек. При этом за первые шесть месяцев 2026 года 47 участников резерва уже получили назначения — они заняли должности на государственной и муниципальной службе, а также другие управленческие позиции.
Следующее заседание комиссии запланировано на декабрь 2026 года.