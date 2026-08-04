Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В резерв управленцев Дона включили свыше 400 специалистов

Об этом говорится на сайте донского правительства.

Комиссия по формированию резерва управленческих кадров Ростовской области утвердила обновлённый список кандидатов. В него включены представители органов власти, бизнес‑сообщества, а также специалисты из сфер науки, образования, здравоохранения и общественных организаций. Информация опубликована на сайте правительства региона.

Общая численность резерва составила 421 человек. При этом за первые шесть месяцев 2026 года 47 участников резерва уже получили назначения — они заняли должности на государственной и муниципальной службе, а также другие управленческие позиции.

Следующее заседание комиссии запланировано на декабрь 2026 года.