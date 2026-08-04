Регистр населения создают в Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о создании информационной системы «Регистр населения Орловской области». Информационная система будет включать данные о каждом жителе региона, в том числе — ИНН, СНИЛС, полис, данные о семейном положении и другое. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.