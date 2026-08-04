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Регистр населения создают в Орловской области

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о создании информационной системы «Регистр населения Орловской области». Информационная система будет включать данные о каждом жителе региона, в том числе — ИНН, СНИЛС, полис, данные о семейном положении и другое. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Источник: Коммерсантъ

Губернатор Андрей Клычков подписал постановление о создании информационной системы «Регистр населения Орловской области». Информационная система будет включать данные о каждом жителе региона, в том числе — ИНН, СНИЛС, полис, данные о семейном положении и другое. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства.

Оператором информационной системы выступает департамент информационных технологий Орловской области. Доступ к регистру получат органы исполнительной власти и местного самоуправления, но только на основании соглашения с оператором.

Создание федерального регистра сведений о населении России утверждено федеральным законом от 2020 года.