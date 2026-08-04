Сад Миндовского в Перми обновили наполовину

Сейчас в одном из самых популярных парков Индустриального района продолжается обновление территории. Рабочие уже заменили более 45% плиточного покрытия на пешеходных дорожках, убрали аварийные деревья и установили новые скамейки. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу новой сцены и входных групп.