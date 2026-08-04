Модернизацию аэропорта Горно-Алтайска завершат в 2028 году

В правительстве отметили, что в 2025 году аэропорту Горно-Алтайска присвоен международный статус. Там открылись терминал для внутренних рейсов и международный терминал. В первом полугодии 2026-го регулярными внутрироссийскими рейсами в аэропорту воспользовались 260 тыс. пассажиров — это на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.