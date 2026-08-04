Модернизацию аэропорта Горно-Алтайска завершат в 2028 году

Комплексная модернизация аэропорта Горно-Алтайска завершится в 2028 году. Об этом рассказали премьер-министру Михаилу Мишустину во время его рабочей поездки в Республику Алтай.
Во время работ планируется реконструировать аэродромную инфраструктуру, удлинить взлетно-посадочную полосу до 2,8 тыс. м, увеличить количество стоянок с 10 до 21 и построить новый четырехэтажный терминал площадью свыше 30 тыс. кв. м. Ожидается, что благодаря проделанной работе после 2030 года годовой пассажиропоток превысит 1,3 млн человек.
В правительстве отметили, что в 2025 году аэропорту Горно-Алтайска присвоен международный статус. Там открылись терминал для внутренних рейсов и международный терминал. В первом полугодии 2026-го регулярными внутрироссийскими рейсами в аэропорту воспользовались 260 тыс. пассажиров — это на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.