Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, что может означать головная боль

Терапевт Тен: головная боль может сигнализировать о нехватке кислорода в мозгу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Головная боль, чувство «тумана» в голове и головокружения могут сигнализировать о том, что мозгу не хватает кислорода, рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

«Головная боль, “туман” в голове, головокружения при резком вставании, шум в ушах и другие симптомы многие списывают на мигрень или проблемы с давлением. Но причина может быть в том, что мозгу, самому чувствительному к кислороду органу, его хронически не хватает. Это приводит к снижению концентрации внимания и “затуманиванию” сознания, когда становится трудно сосредоточиться и ухудшается память», — сказала Тен NEWS.ru.

По словам врача, причиной такой нехватки кислорода может быть анемия, которую пациенты часто путают с усталостью или перепадами давления. При этом многие списывают эти состояния на стресс, не обращаясь к специалисту, отметила Тен.