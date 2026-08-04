Врач рассказала, что может означать головная боль

«Головная боль, “туман” в голове, головокружения при резком вставании, шум в ушах и другие симптомы многие списывают на мигрень или проблемы с давлением. Но причина может быть в том, что мозгу, самому чувствительному к кислороду органу, его хронически не хватает. Это приводит к снижению концентрации внимания и “затуманиванию” сознания, когда становится трудно сосредоточиться и ухудшается память», — сказала Тен NEWS.ru.