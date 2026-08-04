В зоопарке Токио три львицы погибли от жары

С 20 по 26 июля в больницы страны с тепловым ударом были госпитализированы около 18,6 тыс. человек. Из них 45 человек скончались по прибытии в больницу. Отмечается, что погодные условия также усугубили проблемы в пострадавшей от землетрясения префектуре Кумамото. Люди там по-прежнему остаются в эвакуационных пунктах из-за продолжающихся перебоев с водоснабжением.