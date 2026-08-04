В зоопарке Токио три львицы погибли от жары

В Японии из-за изнурительной жары страдают животные. В зоопарке Тама в Токио предположительно из-за теплового удара скончались три львицы. Власти усиливают меры по защите животных на фоне изменения климата, сообщает South China Morning Post.
Работа вольера со львами приостановлена с 23 июля, поскольку 10 из 16 крупных кошек стали испытывать потерю аппетита и снижение активности из-за сильной жары. Животным оказали медицинскую помощь, однако в разные дни месяца скончались три львицы. Предположительно, это случилось от теплового удара, у кошек обнаружили обезвоживание и полиорганную недостаточность. Остальные животные по-прежнему находятся под пристальным наблюдением. Для обеспечения их комфорта используют вентиляторы, кондиционеры и водяные распылители.
По словам представителя зоопарка, в этом году изнуряющая летняя жара наступила рано, после окончания сезона дождей в конце июля. Это сопровождается высокой влажностью, что отличается от жары с сухим воздухом в Африке.
Жара в Японии.
В последние недели лета температура в Японии превысила 40 , из-за чего в стране объявили статус «невыносимо жаркого дня» («кокусёби»), начиная с 21 июля. Этот термин ввело метеорологическое агентство Японии после того, как в прошлом году страна пережила самое жаркое лето с начала ведения записей в 1898 году.
С 20 по 26 июля в больницы страны с тепловым ударом были госпитализированы около 18,6 тыс. человек. Из них 45 человек скончались по прибытии в больницу. Отмечается, что погодные условия также усугубили проблемы в пострадавшей от землетрясения префектуре Кумамото. Люди там по-прежнему остаются в эвакуационных пунктах из-за продолжающихся перебоев с водоснабжением.
По статистике, в Японии ежегодно от жары умирают около 1,3 тыс. человек. Власти страны стремятся сократить это число вдвое к 2030 году. Самая высокая температура в Японии была зафиксирована в августе прошлого года — 41,8°C в Исесаки, к северу от Токио.
«Огненное облако» во Франции.
Ранее сообщалось о возникновении опасного пирокучевого облака на юго-западе Франции в Бордо, к этому привели лесные пожары, ранее подобного в регионе не наблюдалось.
Подобные «огненные облака» можно увидеть при извержении вулкана или во время лесного пожара, когда огонь «поджаривает» воздух возле земли, из-за чего тот быстро поднимается. Поднимающийся воздух охлаждается и становится облаком, или «огненным облаком», — турбулентной массой, способной создавать собственные ветры, что ухудшает пожарную ситуацию. Если облако становится очень большим, то оно может сгенерировать и молнию.
Июльские лесные пожары во Франции названы «апокалиптическими», огонь растянулся на километры. Тушить его отправились не только спецслужбы, но и местные фермеры. Более 325 тыс. человек покинули регион.
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