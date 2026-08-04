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Ремонт детского сада № 8 «Родничок» в Якутске завершат в августе

Специалисты обновят групповые помещения, игровые площадки и пищеблок, а также установят новое оборудование.

Источник: Национальные проекты России

Ремонт детского сада № 8 «Родничок» в Якутске намерены завершить 15 августа. Работы проводят по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия).

Площадь здания 1970-х годов постройки составляет 1,6 тыс. кв. м. Его посещают 260 детей. В учреждении ведутся отделочные работы, замена инженерных сетей и окон, утепление полов первого этажа. Специалисты также преображают групповые помещения, игровые площадки и пищеблок. По проекту детский сад оснастят современным оборудованием.

В общей сложности в этом году капитальный ремонт предусмотрен в шести детских садах. Они расположены на территориях Усть-Алданского, Чурапчинского, Горного, Нерюнгринского районов и города Якутска.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.