Ремонт детского сада № 8 «Родничок» в Якутске завершат в августе

Ремонт детского сада № 8 «Родничок» в Якутске намерены завершить 15 августа. Работы проводят по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия).
Площадь здания 1970-х годов постройки составляет 1,6 тыс. кв. м. Его посещают 260 детей. В учреждении ведутся отделочные работы, замена инженерных сетей и окон, утепление полов первого этажа. Специалисты также преображают групповые помещения, игровые площадки и пищеблок. По проекту детский сад оснастят современным оборудованием.
В общей сложности в этом году капитальный ремонт предусмотрен в шести детских садах. Они расположены на территориях Усть-Алданского, Чурапчинского, Горного, Нерюнгринского районов и города Якутска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.