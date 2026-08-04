УФАС заподозрило три сети нижегородских АЗС в завышении цен

Три сети АЗС заподозрили в завышении цен на топливо в Нижегородской области. Речь об ООО «ВНП» (АЗС под брендом «IRBIS» и «NikOiL»), ООО «Техноазс» и ООО «Техноторг» (АЗС под брендом «ОПТИ»), рассказали в региональном УФАС.
В ходе мониторинга антимонопольщики установили, что эти компании изменили розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95. УФАС выдало им предупреждения о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции.
В ведомстве также напомнили, что хозяйствующим субъектам нужно соблюдать принципы ответственного ценообразования, учитывать баланс интересов всех участников рынка и не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо.
При этом не так давно Росстат зафиксировал снижение цен на бензин.