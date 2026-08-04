Таможня: очереди на границе с Польшей сохраняются, время ожидания составляет до 16 часов

Основной причиной задержек, по данным таможни, стало начало каникул в Германии. В ведомстве подчеркнули, что подобные пиковые нагрузки в летний период происходят регулярно и не являются чем-то экстраординарным. При этом российская сторона работает без сбоев. Как сообщили в пресс-службе, вся очередь скопилась исключительно на польской территории — на подъездах к пункту пропуска. На границе со стороны России автомобилей нет, оформление идет ритмично.