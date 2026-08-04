Таможня: очереди на границе с Польшей сохраняются, время ожидания составляет до 16 часов

Ситуация на российско-польском участке границы в Калининградской области остается напряженной. По состоянию на утро 4 августа время ожидания для легковых автомобилей на выезд из Польши в Россию через МАПП Мамоново-2 достигало 16 часов, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе Калининградской областной таможни.
Основной причиной задержек, по данным таможни, стало начало каникул в Германии. В ведомстве подчеркнули, что подобные пиковые нагрузки в летний период происходят регулярно и не являются чем-то экстраординарным. При этом российская сторона работает без сбоев. Как сообщили в пресс-службе, вся очередь скопилась исключительно на польской территории — на подъездах к пункту пропуска. На границе со стороны России автомобилей нет, оформление идет ритмично.
По оперативным данным на 9:00 4 августа, через все таможенные посты региона в направлении Литвы и Польши проследовало 128 большегрузов и 278 легковых машин. В Калининградскую область въехали 142 грузовика и 398 легковых автомобилей.
На МАПП Чернышевское (граница с Литвой) за сутки оформили на въезд в РФ 72 грузовика, на выезд — 65 машин.
Напомним, ранее в таможне сообщили, что польская сторона усилила пограничный и таможенный контроль на МАПП Мамоново-2, что уже приводило к аналогичным заторам в июне этого года. Ситуация остается на постоянном контроле таможенных органов. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании поездок.