Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО могут заключить соцконтракт без проверки дохода семьи

Минтруд: участники СВО могут один раз заключить соцконтракт без проверки дохода.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ветераны и участники специальной военной операции могут однократно заключить социальный контракт на открытие собственного дела без оценки среднедушевого дохода семьи, сообщили в Минтруде на платформе «Макс».

Социальный контракт является мерой поддержки для малоимущих граждан. По общим правилам, чтобы получить средства на открытие бизнеса, необходимо подтвердить, что доход семьи за последние три месяца в расчете на одного человека был ниже величины прожиточного минимума.

«Ветераны и участники СВО могут однократно заключить социальный контракт на открытие своего дела без оценки среднедушевого дохода семьи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны боевых действий, которые состоят на учете в центре занятости в качестве безработного или ищущего работу и имеют рекомендацию от фонда «Защитники Отечества». Специалисты фонда помогут оформить необходимые документы, расскажут о доступных мерах поддержки и выдадут рекомендацию.

Заключившим социальный контракт предоставляется финансовая поддержка: до 350 тысяч рублей на запуск и развитие собственного дела, до 30 тысяч рублей на обучение при необходимости повысить квалификацию, а также помощь в разработке или доработке бизнес-плана.

«По выбору участника специальной военной операции социальный контракт на открытие своего дела может получить его супруга, если у него установлена инвалидность I или II группы», — добавили в ведомстве.