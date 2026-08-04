Суд оставил в силе увольнение с утратой доверия директора гимназии № 2 в Перми

Ранее прокуратура Мотовилихинского района Перми завершила проверку в гимназии № 2. Установлено, что ее директор заключила без проведения аукциона и предварительного согласования с учредителем договор аренды помещения в здании возглавляемого ей учреждения с автономной некоммерческой организацией (АНО), директором которой является ее родственник.