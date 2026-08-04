Создан способ быстрого выявления одного из опасных микробов

Несмотря на всю опасность этого микроба, вырабатываемые им молекулы в прошлом почти не изучались, что связано со схожестью этого патогена с другими бактериями, а также со сложностью структуры и высоким разнообразием соединений, которые Acinetobacter baumannii выделяет в окружающую среду. Это не позволяло использовать их в качестве опознавательного знака для оперативного выявления присутствия этой бактерии в изучаемых образцах.