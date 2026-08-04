Создан способ быстрого выявления одного из опасных микробов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские исследователи открыли набор соединений, который позволяет выявлять присутствие опасной бактерии Acinetobacter baumannii, стойкой к действию большого числа антибиотиков, в образцах тканей, в природных и рукотворных средах. Открытие поможет создать новые методы выявления этого микроба и ускорит разработку новых антибиотиков, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).
«Полученные данные позволят разработать быстрые способы выявления ацинетобактера и найти маркеры для оценки его устойчивости к антибиотикам. Все это ускорит постановку диагноза и подбор эффективного лечения для пациентов с бактериальными инфекциями. Кроме того, метаболиты бактерий могут пригодиться для разработки лекарств», — пояснила младший научный сотрудник НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Отта (Санкт-Петербург) Полина Гребенкина, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.
Как отмечают ученые, микробы вида Acinetobacter baumannii относятся к числу шести патогенных бактерий из так называемой группы ESKAPE, которые вызывают особую тревогу у медиков и биологов из-за быстро растущей стойкости к антибиотикам. Эти микробы вызывают инфекции органов пищеварения, дыхания и выводящих путей, что побуждает ученых искать новые способы раннего выявления и борьбы с такими болезнями.
Несмотря на всю опасность этого микроба, вырабатываемые им молекулы в прошлом почти не изучались, что связано со схожестью этого патогена с другими бактериями, а также со сложностью структуры и высоким разнообразием соединений, которые Acinetobacter baumannii выделяет в окружающую среду. Это не позволяло использовать их в качестве опознавательного знака для оперативного выявления присутствия этой бактерии в изучаемых образцах.
Российские ученые сделали большой шаг к решению этой проблемы, разработав подход, позволяющий выращивать чистые культуры данного микроба в жидкой питательной среде и затем изучать их при помощи рамановской спектроскопии. В рамках этого метода образцы, извлеченные из среды при помощи сорбентов, облучаются лазером, после чего ученые отслеживают то, как каждая молекула рассеивает свет.
Замеры позволили биологам обнаружить биомаркеры Acinetobacter baumannii, в том числе связанные с выработкой определенных аминокислот и пигментных молекул этими микробами, а также микроскопических пузырьков, которые играют важную роль в процессе заражения и выработки токсинов. Это открытие поможет создать новые методы выявления Acinetobacter baumannii и ускорит изучение того, почему эти бактерии становятся неуязвимым к действию антибиотиков, подытожили ученые.