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«Газпромнефть» сняла ограничения на отпуск бензина в Нижегородской области

Ограничения перестали действовать еще в 12 регионах России.

Источник: Нижегородская правда

Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Нижегородской области. Также ограничения перестали действовать еще в 12 регионах России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Омской, Ярославской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане, пишет ТАСС.

Клиенты могут приобрести топливо в любом необходимом объеме — причем как в бак автомобиля, так и в канистру. На станциях также доступна система оплаты после заправки.

Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как будет действовать продажа топлива по QR-кодам на АЗС в Ветлуге.

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