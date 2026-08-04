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Какова ситуация с поступлением на бюджет по ЕГЭ и что делают вузы. Видео

Телеканал РБК узнал, сколько абитуриентов проходят в вузы по олимпиадам.

Источник: РБК Life

С каждым годом в России увеличивается количество абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад, а не общему конкурсу. В 2025 году их оказалось на 11% больше, чем в 2024 году.

В этом году вузы также столкнулись с большим количеством поступающих вне конкурса. В некоторых организациях это привело к нехватке бюджетных мест. Их все могут занять олимпиадники, а где-то таких абитуриентов даже больше, чем бюджетных мест.

Приемная кампания в российских вузах вышла на финишную прямую. Университеты подводят итоги зачисления на бюджет абитуриентов по квотам и победителей олимпиад.

Подробнее о том, какова ситуация с поступлением и какие меры предпринимают вузы, — в сюжете телеканала РБК.

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