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После жары до +32 градусов Калининградскую область накроют ливни со шквалами и градом

К выходным в регионе похолодает до +19…+23.

Источник: Клопс.ru

В ближайшие двое суток регион окажется под влиянием тропического воздуха, но уже во второй половине среды жара начнёт сопровождаться грозами. Об этом авторы телеграм-канала «Погода и метеоявления» пишут во вторник, 4 августа.

В среду столбики термометров поднимутся до +29…+31, на юге региона — до +32, на Куршской и Балтийской косе — до +25…+28. После 14:00 местами пройдут сильные дожди, возможны резкие порывы ветра и выпадение града.

В четверг станет прохладнее: в Калининграде и большей части области ожидается +24…+27, на востоке — до +29, у моря — +20…+24. На западе осадки вероятны утром и до обеда, в остальных районах — ближе к вечеру.

К пятнице воздух остынет до +20…+22, западный ветер усилится. На побережье его порывы могут достигать 12−15 м/с, местами пройдут небольшие кратковременные дожди. В субботу прогнозируют +19…+21, в воскресенье — +20…+23. По ночам местами может похолодать до +7…+8.

Температура воды в Балтике у побережья региона в среду и четверг прогреется до +20…+22, в выходные будет снижаться до +18…+20", — предупреждают специалисты.

Синоптики отмечали, что в этом сезоне море у берегов Калининградской области редко прогревалось выше +20. В последний раз такую температуру фиксировали в конце июня.

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