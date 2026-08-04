В Перми будут судить владельца кафе, на территории которого погибла девушка

При этом территория заведения была огорожена металлическим забором с заостренными пиками, расположенными в непосредственной близости от веранды. Владелец кафе знал о свободном неконтролируемом доступе посетителей в служебную зону и опасности падения с крыши веранды, однако не предпринял никаких мер для ограничения доступа и обеспечения безопасности гостей. В кафе также отсутствовали охрана и персонал, контролирующий нахождение посетителей. Все это, по мнению следствия, в итоге привело к трагедии: в мае 2025 года 18-летняя девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, беспрепятственно прошла в служебную комнату отдыха, вышла через окно на крышу веранды и попыталась спуститься вниз, но потеряла равновесие. В результате падения девушка напоролась на пики металлического забора и от полученных травм скончалась на месте.