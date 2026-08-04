Красноярцам рассказали, как выбрать крабовые палочки

Основой продукта является рыбный фарш сурими. В качественных палочках его содержание должно составлять не менее 30%, а доля белка от 7 до 10%. Углеводов должно быть не более 18%. Крабовые палочки должны быть упругими и сочными, белыми внутри и окрашенными только с одной стороны. Цвет может варьироваться от светло-розового до ярко-красного.