Красноярцам рассказали, как выбрать крабовые палочки

При покупке крабовых палочек следует обращать внимание на состав, внешний вид и условия хранения. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
Основой продукта является рыбный фарш сурими. В качественных палочках его содержание должно составлять не менее 30%, а доля белка от 7 до 10%. Углеводов должно быть не более 18%. Крабовые палочки должны быть упругими и сочными, белыми внутри и окрашенными только с одной стороны. Цвет может варьироваться от светло-розового до ярко-красного.
Замороженный и охлажденный продукт считаются равноценными. Размораживать палочки рекомендуется при комнатной температуре, а не в микроволновке или кипятке. После вскрытия упаковки продукт можно хранить в холодильнике до 48 часов, а блюда с крабовыми палочками до 36 часов.