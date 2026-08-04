5 августа центр и юг Красноярского края накроют сильная жара, грозы и шквалистый ветер

В ближайшие дни жителей центральных и южных округов Красноярского края ждет жаркая погода с сильными дождями и ветром. По прогнозу синоптиков Среднесибирского УГМС, в среду, 5 августа, днем столбики термометров могут подняться до отметки +35 градусов и даже выше. Кроме того, в этот день, а также в течение суток 6 августа в этих территориях местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы и град. Также синоптики прогнозируют шквалистые усиления ветра 15—20 м/с, а местами 25 м/с и более. Добавим, в Красноярске 5 августа ночью будет преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер ночью ожидается слабый, днем восточный 5—10 м/с. Температура ночью +17…+19, днем +27…+29 градусов.