Российский комплекс для добычи руды назвали новой эпохой горной промышленности

Горная промышленность готовится к одной из самых серьезных технологических трансформаций за последние десятилетия. Самый важный шаг уже сделан: на Таймыре запустили первый в мире механизированный проходческий комплекс, который позволяет отказаться от подземных взрывов для добычи руды. До сих пор такие комплексы использовались при строительстве метро, однако теперь технологию впервые применили для бурения твердых пород. Проходческий комплекс «Норда» сделает процесс добычи более экологичным и эффективным, коме того скоро машина сможет работать в беспилотном режиме. Запуск проекта означает, что Россия раньше всех в мире начала накапливать опыт использования технологии, которая обещает стать главенствующей в будущем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».