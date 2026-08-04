В Воронеже в пятый раз меняют крепления разделительных полос для метробуса

Первые делиниаторы были установлены 24 июля для выделения полосы общественного транспорта, однако на практике система показала уязвимости — часть водителей продолжает пересекать конструкции или двигаться в общем потоке машин. Мэр Сергей Петрин отметил, что окончательное техническое решение еще не найдено, в связи с чем профильным ведомствам поручено в течение этой недели выбрать оптимальный вариант крепления и возобновить прерванные работы.