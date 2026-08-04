В Липецке не смогли продать здания бывшей поликлиники № 4 за 71 млн рублей

К продаже предлагались двухэтажные (с одним подземным этажом) здания поликлиники площадью 2,8 тыс. кв. м и дезинфекционного флюорографического кабинета с подвалом на 173,4 кв. м, а также гараж на 82,8 кв. м. Кроме того, в состав лота входил земельный участок под объектами площадью 11,8 тыс. кв. м. Вид разрешенного использования — «для больничного комплекса».