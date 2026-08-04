Пожарный МЧС спас тонущих на Амуре в свой выходной

27 июля командир отделения 1-й пожарно-спасательной части Хабаровска Александр Банников отдыхал со своим знакомым на Амуре в районе полуострова Заячий. К вечеру он услышал крики о помощи — в воде тонули две женщины и мужчина. Вместе с приятелем он нырнул в реку. Одну женщину удалось успокоить, она легла на воду и ждала. Тонущий мужчина боролся до последнего, нахлебался воды, терял сознание и уходил ко дну. Александр подхватил его и начал тянуть к берегу, но на пути мужчина сорвался и ушел под воду. Найти его в мутной воде с сильным течением не удалось. Пожарный схватился за веревку, доплыл до женщины и вытащил ее на берег. Второго спасателя с другой женщиной также вернули на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась. Александр служит в МЧС 13 лет, он неоднократно спасал людей из огня, но тонущих в водоеме — впервые.