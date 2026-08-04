В Устюжне Вологодской области школу № 2 оснастили новым оборудованием

Новое учебное оборудование приобрели для средней школы № 2 в Устюжне Вологодской области, сообщили в администрации Устюженского муниципального округа. Модернизация учебных пространств в учреждении проводится при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
В частности, кабинет физики пополнился микроскопами и специализированными наборами для изучения волновых процессов, магнитных полей и механических колебаний. Для занятий по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» закупили макеты автомата Калашникова и медицинские шины для фиксации конечностей. Кроме того, новой техникой оснастили классы музыки и изобразительного искусства. В них появились музыкальные инструменты и наглядные учебные пособия, гипсовые модели и наборы муляжей для рисования натюрмортов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.