В Устюжне Вологодской области школу № 2 оснастили новым оборудованием

В частности, кабинет физики пополнился микроскопами и специализированными наборами для изучения волновых процессов, магнитных полей и механических колебаний. Для занятий по предмету «Основы безопасности и защиты Родины» закупили макеты автомата Калашникова и медицинские шины для фиксации конечностей. Кроме того, новой техникой оснастили классы музыки и изобразительного искусства. В них появились музыкальные инструменты и наглядные учебные пособия, гипсовые модели и наборы муляжей для рисования натюрмортов.