Сибиряки стали чаще ездить на Русский Север

Российский оператор мобильной связи Т2 проанализировал путешествия клиентов из сибирских регионов в мае-июне этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сибиряки стали заметно чаще выбирать северо-западные регионы России.
Количество поездок из Сибири в Архангельскую область увеличилось на 26%, в Мурманскую область и Карелию — на 14%. Путешественники активно пользовались мобильным интернетом и голосовой связью благодаря хорошему покрытию Т2 на маршрутах. Интернет-трафик в расчете на одного туриста вырос на 33%, а звонков — на 31%.
Рост турпотока из Сибири на северо-запад наблюдался и зимой. С декабря по февраль Карелия и Архангельская область приняли на 25% больше сибирских путешественников, чем прошлой зимой. Мурманская область сохранила показатели на уровне предыдущего года.
Карелия привлекает туристов многочисленными озерами, музеем-заповедником «Кижи» с уникальной деревянной многокупольной церковью и горным парком «Рускеала», Архангельская область — Соловецким архипелагом, деревянным зодчеством и природными заповедниками, Мурманская область — Хибинами, природным парком «Териберка» и возможностью увидеть китов в Баренцевом море.
Исследование включало анализ поездок клиентов T2 из девяти регионов макрорегиона «Сибирь»: Красноярского края, Новосибирской, Омской и Томской областей, Кузбасса, Алтайского края, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Для выявления тенденций оператор использовал обезличенный массив данных.
Т2 развивает собственное «коробочное» решение для геоаналитики — платформу, построенную на обезличенных больших данных (big data). Сервис содержит десятки аналитических отчетов, где можно оценить общую численность туристов в регионе и конкретном месте, определить сезонность поездок, создать рейтинг «домашних» регионов путешественников, составить портрет посетителей. Аналитика турпотоков будет полезна ведомствам и предпринимателям, которые планируют привлекать туристов и развивать инфраструктуру.
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