Сибиряки стали чаще ездить на Русский Север

Количество поездок из Сибири в Архангельскую область увеличилось на 26%, в Мурманскую область и Карелию — на 14%. Путешественники активно пользовались мобильным интернетом и голосовой связью благодаря хорошему покрытию Т2 на маршрутах. Интернет-трафик в расчете на одного туриста вырос на 33%, а звонков — на 31%.