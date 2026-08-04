За сутки в Пермском крае потушили три пожара

За прошедшие сутки, 3 августа, в Пермском крае пожарные ликвидировали три возгорания. Один пожар произошел в Перми, еще по одному — в Губахинском и Верещагинском муниципальных округах.
По данным регионального управления МЧС, в результате происшествий никто не погиб и не пострадал.
Одновременно в регионе продолжалась профилактическая работа по предупреждению пожаров. В ней приняли участие 174 профилактические группы, в состав которых вошли 433 человека.
За день специалисты провели 1618 обходов жилых домов, напомнили правила пожарной безопасности 2458 жителям и раздали 2021 памятку.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше