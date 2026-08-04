Нагорная теплоцентраль Нижнего Новгорода обновлена к отопительному сезону‑2026/27

«В рамках подготовки к новому отопительному сезону посещаю основные источники теплоснабжения Нижнего Новгорода… Все профилактические работы по подготовке к зиме идут по графику, без задержек. Тем не менее, поручил Дмитрию Сивохину держать эти вопросы на особом контроле, потому что от качества летней подготовки зависит, как мы войдем в новый отопительный сезон и как его пройдем», — сказал мэр.