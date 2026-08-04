Нагорная теплоцентраль Нижнего Новгорода обновлена к отопительному сезону‑2026/27

Крупнейшая котельная Нижнего Новгорода — Нагорная теплоцентраль (НТЦ) — войдёт в новый отопительный сезон с обновлённым оборудованием, сообщили в пресс-службе городской администрации. Подготовка объекта к зиме стала темой выездного совещания главы города Юрия Шалабаева и гендиректора АО «Объединённый коммунальный оператор» Дмитрия Сивохина.
В 2026 году по проекту софинансирования с федеральным Фондом развития территорий завершилась масштабная реконструкция двух котлов НТЦ, обеспечивающей теплом около 250 тысяч жителей нагорной части города. Установлены новые автоматизированные котлы отечественного производства: они надёжнее и энергоэффективнее, их суммарная мощность выросла на 40 Гкал/ч, а общая мощность котельной достигла 700 Гкал/ч. Модернизация проведена без остановки производственного цикла, что позволило создать резерв тепловой мощности и повысить энергоэффективность.
Глава города осмотрел новые котлы № 7 и № 8, а также капитально отремонтированный котёл № 2. «Прошлую зиму новые котлы уже отработали в режиме пусконаладки, а в этот отопительный сезон заходим с полной загрузкой оборудования. Регламентные работы наша НТЦ уже прошла, как и большинство других котельных предприятия», — подчеркнул Юрий Шалабаев.
«Котлы отечественные, хорошего качества, в работе себя показывают хорошо. Они мощнее на 20%, при этом потребляют столько же ресурсов, как прежние», — доложил Дмитрию Сивохин.
Шалабаев отметил большую работу АО «ОКО» по повышению надёжности теплоснабжения и поручил держать подготовку к зиме на особом контроле.
«В рамках подготовки к новому отопительному сезону посещаю основные источники теплоснабжения Нижнего Новгорода… Все профилактические работы по подготовке к зиме идут по графику, без задержек. Тем не менее, поручил Дмитрию Сивохину держать эти вопросы на особом контроле, потому что от качества летней подготовки зависит, как мы войдем в новый отопительный сезон и как его пройдем», — сказал мэр.
По данным Сивохина, крупнейшая котельная города, как и две трети других котельных предприятия, готова к зимним нагрузкам; по оставшимся источникам работы завершат в ближайшие недели.
Ранее Шалабаев поручил с 1 сентября начать тестовые запуски системы теплоснабжения — это технологический процесс для плавного пуска отопления, а не подача тепла в квартиры.