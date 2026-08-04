Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Емец станет хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Российский писатель, автор романов про Таню Гроттер Дмитрий Емец станет одним из хедлайнеров международного книжного фестиваля «Красная строка», который пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа, сообщили организаторы фестиваля.

Источник: Коммерсантъ

Дмитрий Емец родился 27 марта 1974 года в Запорожье, в настоящее время проживает в Крыму. Широкую известность получил как автор серии книг о Тане Гроттер, которая выходила с 2002 по 2012 год. Летом 2026 года ожидается выход двух приквелов к циклу романов «Таня Гроттер». Помимо этого, он является автором серий «Мефодий Буслаев», «ШНыр» и других произведений для детей и подростков.

На фестивале писатель встретится с читателями и ответит на вопросы.

Ранее организаторы объявили других хедлайнеров «Красной строки». Среди них — Катя Качур, Игорь Евдокимов, Сергей Шаргунов, Виктор Ремизов и Станислав Гридасов.

Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Впервые он состоялся в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга. За три дня «Красную строку» посетили около 39 тыс. человек, а в 2025 году — более 72 тыс. человек. В прошлом году в книжной ярмарке приняли участие около 150 издательств, а программа объединила более 170 мероприятий — лекции, презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, дискуссии и автограф-сессии. Среди хедлайнеров прошлых лет — Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Анна Матвеева, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Эдуард Веркин, Ася Лавринович и другие известные российские авторы.

Вход на мероприятие свободный, главной темой станет 40-летие Свердловского рок-клуба.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше