Дмитрий Емец станет хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге

Книжный фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге в четвертый раз. Впервые он состоялся в 2023 году, в год 300-летия Екатеринбурга. За три дня «Красную строку» посетили около 39 тыс. человек, а в 2025 году — более 72 тыс. человек. В прошлом году в книжной ярмарке приняли участие около 150 издательств, а программа объединила более 170 мероприятий — лекции, презентации книг, встречи с писателями, мастер-классы, дискуссии и автограф-сессии. Среди хедлайнеров прошлых лет — Алексей Иванов, Яна Вагнер, Алексей Сальников, Анна Матвеева, Евгений Водолазкин, Дарья Донцова, Эдуард Веркин, Ася Лавринович и другие известные российские авторы.