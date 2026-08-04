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440-летие Самары пройдет без салюта и праздничного концерта на площади Куйбышева

В Самаре отказались от массовых мероприятий на открытых площадках в День города.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году Самара отметит важный юбилей — 13 сентября городу исполнится 440 лет. Жители ждут эту дату и интересуются праздничной программой. Ее значительно сократят, привычного концерта на площади Куйбышева и салюта не планируется. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве 4 августа.

«В связи со сложившимися обстоятельствами праздничные мероприятия предусмотрены преимущественно на закрытых площадках», — рассказал глава города Иван Носков.

В учреждениях культуры и образования пройдут концерты, выставки, лекции, уроки Мужества, классные часы. В каждом районе Самары будут организованы праздничные концерты во Дворцах культуры. Все государственные, муниципальные музеи будут открыты для бесплатного посещения.

На второй очереди набережной проведут ярмарку «Сделано в Самаре», локальные творческие активности. Сейчас прорабатывается проведение 12 сентября праздничного мероприятия во Дворце спорта. Всего запланировано около 2 тысяч мероприятий для более 180 тысяч участников.