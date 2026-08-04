440-летие Самары пройдет без салюта и праздничного концерта на площади Куйбышева

В 2026 году Самара отметит важный юбилей — 13 сентября городу исполнится 440 лет. Жители ждут эту дату и интересуются праздничной программой. Ее значительно сократят, привычного концерта на площади Куйбышева и салюта не планируется. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве 4 августа.