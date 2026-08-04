Эксперт объяснила, почему вредно постоянно носить кеды

«Особого внимания заслуживают модели с резиновой подошвой, синтетическими вставками и слабой вентиляцией. Да, они неплохо защищают от дождя и выглядят практично, но долго в них ходить не стоит: уже через два часа в такой обуви заметно усиливается потливость, а это создает благоприятные условия для появления мозолей и грибковых поражений кожи», — отметила эксперт.