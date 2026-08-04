В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль креативных индустрий

Международный фестиваль креативных индустрий пройдет с 25 по 28 августа в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Событие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Мероприятие объединит представителей креативного бизнеса, киноиндустрии, моды, анимации, арт-индустрии и ИТ из России, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, ОАЭ, Турции и Узбекистана. Площадками фестиваля выступят киноконцертный театр «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», пространства «У Макаровского», «Центр Города» и «Хлебзавод № 6». Главными темами станут поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и развитие международных коллабораций.
«Мы ждем свыше 25 спикеров и около четырех тысяч посетителей. Планируется, что за четыре дня в Екатеринбурге пройдет не менее 30 событий: как узкопрофессиональных, так и ярких, массовых, зрелищных», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
Хедлайнерами фестиваля станут актер Юрий Колокольников, стилист, телеведущий и создатель бренда одежды Александр Рогов, а также редактор и автор книг для копирайтеров Максим Ильяхов. Программой предусмотрены различные дискуссии, секция «Экономика впечатлений», блок, посвященный мерам поддержки креативного бизнеса, презентация инструментов Центра помощи «Честный знак» для предпринимателей, маркет Росмолодежи «Сделано молодыми» и другие события. Более подробно о программе фестиваля можно узнать по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.