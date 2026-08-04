В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль креативных индустрий

«Мы ждем свыше 25 спикеров и около четырех тысяч посетителей. Планируется, что за четыре дня в Екатеринбурге пройдет не менее 30 событий: как узкопрофессиональных, так и ярких, массовых, зрелищных», — сказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.