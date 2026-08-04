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За год количество заявлений о банкротстве юрлиц в Прикамье выросло вдвое

За первое полугодие 2026 года количество поступивших в Арбитражный суд Пермского края заявлений о банкротстве юридических лиц выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой же показатель выросло количество дел о банкротстве, завершенных в отчетном периоде, сообщает пресс-служба пермского арбитража.

Источник: Коммерсантъ

За первое полугодие 2026 года количество поступивших в Арбитражный суд Пермского края заявлений о банкротстве юридических лиц выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На такой же показатель выросло количество дел о банкротстве, завершенных в отчетном периоде, сообщает пресс-служба пермского арбитража.

Также Арбитражный суд Пермского края отмечает тенденцию к увеличению количества дел, по которым должник не был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств: за первое полугодие 2026 года их количество выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Кроме этого объем рассмотренных судебной коллегией заявлений вырос за год на треть. Прирост произошел за счет дел о взыскании обязательных платежей и санкций, а также споров об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности.