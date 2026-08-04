За год количество заявлений о банкротстве юрлиц в Прикамье выросло вдвое

Также Арбитражный суд Пермского края отмечает тенденцию к увеличению количества дел, по которым должник не был освобожден от дальнейшего исполнения обязательств: за первое полугодие 2026 года их количество выросло почти втрое по сравнению с тем же периодом 2025 года.