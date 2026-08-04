В Калининграде пожар повредил виллу-памятник в переулке Грибоедова. Возгорание произошло вечером в понедельник, 3 августа.
Историческая вилла в переулке Грибоедова, 1 является многоквартирным жилым домом. Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, огонь повредил в основном внутренние помещения мансарды. Внешне следы пожара видны на деревянной облицовке и черепичной крыше.
По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в восемь вечера. Специалисты эвакуировали из здания 24 человека, в том числе шестерых детей. В результате никто из людей не пострадал. Из дома также спасли около 200 картин. На месте работали 28 сотрудников и семь единиц техники МЧС. Пожар ликвидировали к часу ночи.
«В результате пожара на переулке Грибоедова сгорела металлочерепичная кровля сложной планировки на площади 120 квадратных метров. На мансардном этаже огнём уничтожена двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров, помещения закопчены. В ходе проведения работ в одной из квартир дома пожарные и спасатели спасли около 200 картин. Все произведения переданы собственнику», — опубликовали в канале регионального МЧС в МАХ.
Виллу в историческом районе Марауненхоф построили в 1913 году. Согласно информации на портале Prussia39.ru, её украшают эркеры, веранды, балконы, консоли, слуховые окна типа «летучая мышь». Верхняя часть фасада облицована гонтом — деревянными дощечками. Здание признано объектом культурного наследия местного значения.