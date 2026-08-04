В Калининграде пожар повредил виллу-памятник в переулке Грибоедова

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило в восемь вечера. Специалисты эвакуировали из здания 24 человека, в том числе шестерых детей. В результате никто из людей не пострадал. Из дома также спасли около 200 картин. На месте работали 28 сотрудников и семь единиц техники МЧС. Пожар ликвидировали к часу ночи.