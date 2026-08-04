Пенсионер из Калининграда перевел мошенникам 2,1 млн рублей

Пенсионера из Калининграда обманули мошенники, он лишился 2.1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Выяснилось, что 69-летнему местному жителю названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых структур, крупных финансовых и контролирующих организаций. В итоге мужчину уговорили перекинуть на «безопасный счет» все сбережения.
Заведено уголовное дело.
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