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Пенсионер из Калининграда перевел мошенникам 2,1 млн рублей

Жертвой аферистов стал доверчивый 69-летний местный житель.

Пенсионера из Калининграда обманули мошенники, он лишился 2.1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что 69-летнему местному жителю названивали неизвестные, которые представлялись сотрудниками силовых структур, крупных финансовых и контролирующих организаций. В итоге мужчину уговорили перекинуть на «безопасный счет» все сбережения.

Заведено уголовное дело.

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