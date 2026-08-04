5300 нижегородцев впервые узнали о своих болезнях в «Поездах здоровья»

Медики побывали практически во всех муниципалитетах региона. В августе в планах — объехать 16 округов и еще четыре района Нижнего Новгорода. Врачи провели свыше 44 тысяч консультаций и выполнили около 84 тысяч лабораторных и инструментальных обследований.