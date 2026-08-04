5300 нижегородцев впервые узнали о своих болезнях в «Поездах здоровья»

Поезда здоровья приняли более 26 000 пациентов в разных округах Нижегородской области. Всего был совершено 145 выездов, сообщили в региональном правительстве.
Медики побывали практически во всех муниципалитетах региона. В августе в планах — объехать 16 округов и еще четыре района Нижнего Новгорода. Врачи провели свыше 44 тысяч консультаций и выполнили около 84 тысяч лабораторных и инструментальных обследований.
Благодаря работе мобильных бригад у нижегородцев впервые выявили более 5,3 тысячи случаев заболеваний, в том числе свыше 350 случаев болезней сердечно-сосудистой системы, почти 260 случаев сахарного диабета и около 60 случаев злокачественных новообразований.
Чаще всего жители обращались за консультациями кардиолога, эндокринолога, невролога и офтальмолога. Передвижные модули оснащены всем необходимым оборудованием для лабораторных исследований, аппаратами ЭКГ и УЗИ, маммографами, флюорографами и другой техникой.
В Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко, на базе которой формируются мобильные бригады, подчеркнули, что работа «Поездов здоровья» направлена на раннюю диагностику опасных заболеваний и соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом России Владимиром Путиным.