О ночном тумане и грозах 5 августа предупреждают воронежцев

С 18:00 4 августа до 06:00 5 августа местами ожидается туман. А днем с 06:00 до 18:00 вновь прогнозируется сильная жара 35−36 градусов и местами грозы. В такие периоды медики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки.