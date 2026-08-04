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О ночном тумане и грозах 5 августа предупреждают воронежцев

Местами температура поднимется до 35−36 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области на 5 августа объявлены сразу несколько метеопредупреждений — жители региона должны быть готовы к сложной погодной обстановке. об этом свидетельствуют данные на прогностической карте ЦФО.

С 18:00 4 августа до 06:00 5 августа местами ожидается туман. А днем с 06:00 до 18:00 вновь прогнозируется сильная жара 35−36 градусов и местами грозы. В такие периоды медики рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и по возможности ограничить физические нагрузки.

Жителей Воронежской области призывают следить за обновлениями прогнозов и соблюдать меры предосторожности — комплексное воздействие жары, тумана и гроз может создавать серьезные риски для здоровья и безопасности.