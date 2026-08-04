Адвокат сказала, оштрафуют ли белоруса за нарушение ПДД по видео из интернета

Адвокат специализированной юридической консультации Минска «Корпоративное право и налоги», магистр юридических наук Валентина Корсун сказала, оштрафуют ли белоруса за нарушение Правил дорожного движения по видео из интернета. Подробности сообщает издание «Мiнская праўда».
По словам специалиста, сотрудники ГАИ могут найти опубликованный ролик про нарушение правил обгона или же создание аварийной обстановки на каком-то портале. Подобное видео будет прямым обнаружением признаков административного правонарушения.
Адвокат уточняет, что закон рассматривает три разных сценария, однако итог у них один — это или проверка, или возможный штраф.
Водитель может прислать видео в телеграм-бот ГАИ. Кроме того, белорусы могут лично принести флешку или диск с записью, написать заявление. В озвученном случае, поясняет Корсун, поводом станет не мониторинг, а официальное заявление физлица.
Содержимое видео ГАИ признает либо как вещественное доказательство, либо как носитель информации.
— И здесь все соответствует требованиям закона — какого-либо поверенного видеорегистратора в этом случае не требуется, а если на видеозаписи действительно фигурирует факт нарушения ПДД — то соответствующее лицо, виновное в совершении правонарушения, будет нести за это ответственность, — заметила адвокат.
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