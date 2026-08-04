Адвокат сказала, оштрафуют ли белоруса за нарушение ПДД по видео из интернета

— И здесь все соответствует требованиям закона — какого-либо поверенного видеорегистратора в этом случае не требуется, а если на видеозаписи действительно фигурирует факт нарушения ПДД — то соответствующее лицо, виновное в совершении правонарушения, будет нести за это ответственность, — заметила адвокат.