Первый в России археологический музей-заповедник «Танаис» празднует 65-летие

Один из разделов выставки посвящен Валерию Чесноку — первому директору «Танаиса». Он возглавлял музей три десятилетия и превратил его в объект мирового значения. Валерий Чеснок пришел сюда молодым археологом в 1970 году, через два года уже руководил музеем и оставался верен «Танаису» до последних дней. Два года назад на территории городища установили барельеф в его честь.