В Воронеже мошенники рассылают организациям фейковые уведомления о проверках Роспотребнадзора

Как разъяснили в ведомстве, все законные проверки и профилактические мероприятия осуществляются строго в рамках Федерального закона № 248-ФЗ с соблюдением четкого регламента. Уведомления в обязательном порядке размещаются в личном кабинете на Едином портале госуслуг и дублируются на официальную электронную почту. Реквизиты письма обязательно содержат уникальный номер мероприятия, QR-код, а также актуальные адрес и контактные данные исполнителя.