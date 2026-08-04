Привилегированные клиенты будут получать набор преференций в зависимости от активов в банке

На рынке премиального банковского обслуживания закрепляется подход, при котором объём привилегий клиента напрямую увязан с размером активов, размещённых в банке.
Чем выше уровень клиента, тем больше ежемесячных «преференций», которые можно конвертировать в конкретные привилегии — от бизнес-залов и такси до компенсации ресторанных чеков в аэропортах. Логику изменений в банке объясняют трансформацией запросов состоятельных клиентов.
«Мы видим, как меняются запросы состоятельных клиентов: им уже недостаточно просто надёжного финансового партнёра, они предпочитают решения банка, включающие и нефинансовые сервисы для всех членов семьи в разных сферах жизни», — отметила старший вице-президент, руководитель Private Banking и «Привилегии» ВТБ Оксана Семененко, пояснив, что преференциями ежемесячно пользуется каждый пятый клиент.