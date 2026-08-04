«Ничего, что голосовым?»: как защищать личные границы в цифровом мире

Особенно остро вопрос цифровых границ стоит в деловом общении. По словам Лукиновой, участники одного из ее исследований сообщали, что тратят на переписки, звонки и видеовстречи от 40 до 60% рабочего времени. При этом источником стресса нередко становится не сама нагрузка, а неэффективная коммуникация: бесконечные совещания без повестки, сообщения по частям и обсуждения, которые не приводят к решению.