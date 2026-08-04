«Ничего, что голосовым?»: как защищать личные границы в цифровом мире

Голосовые сообщения, внезапные звонки, рабочая переписка по ночам и бесконечные открытки от родственников способны вывести из себя даже самого спокойного человека. Однако за раздражающим поведением собеседника далеко не всегда скрывается неуважение. Почему цифровые привычки становятся причиной конфликтов и как обозначить свои границы, не испортив отношения, рассказала эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова на лекции в Парке Науки ННГУ в Нижнем Новгороде.
Почему цифровое общение нас раздражает.
У каждого человека со временем формируется собственный набор цифровых привычек. Кто-то предпочитает позвонить и решить вопрос за минуту, кто-то пишет длинные сообщения, а кто-то отправляет несколько голосовых подряд. При этом пользователи редко задумываются, насколько привычный для них способ общения удобен окружающим.
Отсюда возникают многие конфликты. Один человек считает нормальным позвонить без предупреждения, потому что вопрос кажется ему срочным. Другой испытывает стресс при виде входящего звонка и предпочел бы заранее договориться о разговоре.
То же самое происходит с мессенджерами. Одни воспринимают переписку почти как живой разговор и ожидают немедленной реакции. Для других это асинхронный способ общения: сообщение можно прочитать и ответить на него тогда, когда будет удобно.
«Вопрос вообще не в голосовых. Вопрос в том, какая ценность базовая: скорость или удобство», — пояснила Ольга Лукинова.
Пользователь, отправляющий аудиосообщение, может ценить возможность быстро высказать мысль. Однако получателю придется искать наушники, слушать запись среди посторонних людей или тратить несколько минут на информацию, которую можно было изложить одним предложением.
Опросы, которые Лукинова проводила в 2020 и 2024 годах, показали: отношение к голосовым сообщениям почти не изменилось. Около половины участников заявляли, что не хотят ни отправлять, ни получать их. Остальные относились к такому формату положительно или нейтрально. Поэтому при общении с новым человеком лучше не угадывать его предпочтения, а заранее спросить, удобно ли ему получать аудиосообщения.
Зачем родственники ежедневно присылают открытки.
Еще один частый источник раздражения — картинки с пожеланиями доброго утра, цветами, котятами и поздравлениями со всеми возможными праздниками. Получатель может воспринимать их как спам и информационный шум. Однако отправитель нередко вкладывает в них совсем другой смысл.
Для пожилого человека открытка может быть способом напомнить о себе, не беспокоя родственника телефонным звонком. Это короткий знак внимания: «Я помню о тебе», «Я думаю о тебе», «У меня все хорошо».
Иногда люди даже специально выбирают разные картинки для каждого адресата, учитывая его интересы. А для некоторых ежедневная рассылка становится своеобразной проверкой безопасности: если однажды открытка не придет, близкие поймут, что с человеком могло что-то случиться.
Понимание мотивации не обязывает радоваться каждому изображению. Но оно помогает не воспринимать сообщения как сознательное нарушение границ. Можно отключить автоматическую загрузку картинок, убрать уведомления или спокойно объяснить родственнику, какой формат общения был бы удобнее.
Нужно ли предупреждать о звонке.
Предварительная договоренность о телефонном разговоре постепенно становится одной из норм цифрового этикета. Внезапный звонок требует немедленно прервать свои дела и включиться в разговор, не зная заранее ни темы, ни продолжительности общения.
Для некоторых людей входящий вызов становится серьезным источником тревоги. Они боятся не расслышать важную информацию, не успеть сформулировать ответ или забыть договоренности после разговора. Поэтому короткое сообщение «Можно позвонить?» или предложение выбрать удобное время не усложняет коммуникацию, а делает ее эффективнее.
Как отказаться от голосовых и не обидеть собеседника.
Когда определенный способ общения регулярно доставляет неудобства, молчание редко решает проблему. Если человек каждый раз прослушивает голосовые, отвечает на рабочие сообщения ночью или берет трубку в выходные, окружающие начинают воспринимать это как норму.
Позднее внезапное недовольство может вызвать недоумение: раньше ведь такой формат всех устраивал. Поэтому границы лучше обозначать сразу, спокойно и без обвинений.
Не стоит отправлять в ответ поддельные системные уведомления о запрете аудиосообщений, специально игнорировать собеседника или язвительно просить повторить уже сказанное. Такое поведение может выглядеть остроумно, но не объясняет проблему и только усиливает напряжение.
Гораздо эффективнее говорить о собственных обстоятельствах: не «ты присылаешь ужасные голосовые», а «мне сложно слушать аудио в течение рабочего дня».
Ольга Лукинова предложила такую формулировку: «Я не могу слушать голосовые в течение дня, поэтому, если что-то важное и нужен мой ответ, лучше пиши текстом — так я точно увижу сообщение и смогу на него отреагировать».
В такой просьбе нет оценки поведения собеседника. Человек объясняет, какой формат поможет ему быстрее получить ответ. Если информация действительно важна, отправитель, скорее всего, изложит ее текстом.
Как установить правила в рабочем чате.
Особенно остро вопрос цифровых границ стоит в деловом общении. По словам Лукиновой, участники одного из ее исследований сообщали, что тратят на переписки, звонки и видеовстречи от 40 до 60% рабочего времени. При этом источником стресса нередко становится не сама нагрузка, а неэффективная коммуникация: бесконечные совещания без повестки, сообщения по частям и обсуждения, которые не приводят к решению.
Если коллега регулярно пишет ночью, публичное замечание в духе «Ты всех замучил» почти наверняка вызовет защитную реакцию. Лучше предложить общее правило для всей команды.
«Хорошая формулировка начинается со слов: “Давайте договоримся”», — подчеркнула эксперт.
Например, сотрудники могут договориться, что срочные вопросы обсуждаются по телефону, документы отправляются по электронной почте, а мессенджер используется для коротких уточнений. Отдельно стоит определить, в какое время допустимы рабочие сообщения и обязаны ли коллеги отвечать на них вечером.
Такая договоренность не запрещает человеку работать ночью. Он может использовать отложенную отправку или функцию доставки без звука. Сообщение будет подготовлено в удобное для автора время, но не потревожит адресата до начала рабочего дня.
Когда помогут технические средства.
Не всякую неприятную ситуацию необходимо превращать в серьезный разговор. Иногда достаточно изменить настройки устройства или приложения.
Уведомления рабочего чата можно отключать на ночь и выходные.
Негативно настроенного пользователя — заблокировать.
Голосовое сообщение — перевести в текст с помощью автоматической расшифровки.
Если человеку удобнее говорить, чем печатать, он может использовать функцию голосового ввода: произнести сообщение, проверить получившийся текст и отправить его собеседнику.
Тем, кто все же пользуется аудиосообщениями, Лукинова посоветовала добавлять перед записью короткий заголовок. Например: «Обратная связь от заказчика, пять минут» или «Планы на выходные, две минуты». Тогда получатель сможет заранее понять содержание и при необходимости быстро найти нужную запись в переписке.
Договариваться проще, чем перевоспитывать.
Не каждое нарушение цифрового этикета требует ответа. Иногда человек допустил ошибку один раз, а общение с ним больше не продолжится. В такой ситуации долгий разговор о правилах может отнять больше сил, чем само неудобство.
То же касается опечаток, непривычных формулировок или недостаточно вежливого, на наш взгляд, стиля переписки. Если смысл сообщения понятен и человек никому не причиняет вреда, замечание может лишь заставить его почувствовать себя неловко.
Важно различать регулярное нарушение границ и единичную ситуацию. В первом случае молчание закрепляет неудобный формат общения. Во втором терпимость помогает сохранить отношения и не превращать каждую переписку в проверку на знание этикета.
Универсальных правил цифрового общения пока не существует. Даже отношение к звонкам, срокам ответа и голосовым сообщениям у людей заметно различается. Поэтому лучший способ избежать недоразумений — заранее обсудить предпочтения.
При знакомстве или обмене контактами можно уточнить, куда человеку лучше писать, допустимы ли звонки без предупреждения и насколько быстро он обычно отвечает. В коллективе — определить каналы для разных задач и правила общения в нерабочее время.
Цифровой этикет нужен не для того, чтобы найти нарушителя и указать ему на ошибку. Его задача — сделать коммуникацию удобной для обеих сторон. А для этого иногда достаточно не терпеть раздражение и не отвечать агрессией, а предложить простую альтернативу.
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