«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на АЗС

«Газпром нефть» отменила лимиты на заправку в Москве, Петербурге и еще 11 регионах. Теперь клиенты могут заливать топливо в любом объеме — хоть в бак, хоть в канистру. Оплата — даже после заправки, как раньше. Об этом сообщает пресс-служба компании.