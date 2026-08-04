«Газпром нефть» отменила лимиты на топливо на АЗС

«Газпром нефть» отменила лимиты на заправку в Москве, Петербурге и еще 11 регионах. Теперь клиенты могут заливать топливо в любом объеме — хоть в бак, хоть в канистру. Оплата — даже после заправки, как раньше. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Полный список: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Омская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская области, Краснодарский край, Чувашия и Татарстан, передает ТАСС.
Актуальную информацию о наличии топлива можно посмотреть на сайте или в приложении сети.