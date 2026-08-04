Нижний Новгород стал лидером в РФ по времени поездки на работу

Нижний Новгород возглавил российскую часть международного рейтинга Numbeo по времени в пути до работы. Платформа оценила 305 городов мира по индексу дорожного трафика, о чем сообщили в Макс-канале «Стратегия развития Нижегородской области».
Нижегородцы тратят на дорогу до места работы в среднем 27,1 минуты, что позволило городу занять 259-е место в мировом списке и стать самым «быстрым» среди представленных в исследовании крупных центров страны. Для сравнения, средний показатель по России составил 43,3 минуты.
В источнике отметили, что этот результат отражает эффект комплексного развития транспортной системы региона, программа которого реализуется с 2019 года. Основной упор сделан на создание удобных маршрутов, развитие экологичного транспорта и цифровизацию сети.
Ранее сообщалось, что автобусы № 45, № 87 и № 90 стали самыми популярными у нижегородцев в июле.