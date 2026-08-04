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Жители Нижнего Новгорода быстрее всех в России добираются до работы

Время в пути напрямую влияет на качество жизни.

Источник: Время

Нижний Новгород возглавил российскую часть международного рейтинга Numbeo по времени в пути до работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и автомобильных дорог региона.

Всего эксперты оценили 305 городов мира по индексу дорожного трафика. Нижний Новгород оказался самым «быстрым» среди российских городов, представленных в исследовании, и занял 259-е место в мире с показателем 27,1 (средний показатель по России — 43,3).

«Результат оценки отражает комплексное развитие транспортной системы региона: программа реализуется с 2019 года и охватывает практически все виды транспорта. Приоритет — создание удобных маршрутов, развитие экологичного транспорта и цифровизация», — отметили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Напомним, что автобусы № 45, № 87 и № 90 оказались самыми востребованными в июле.