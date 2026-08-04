В Пермь прибудут на поезде участники тура «Великий Чайный путь» из Китая

В число участников вошли 15 представителей крупнейших туристических компаний из Китая. Они специализируются на въездном, железнодорожном и премиальном туризме. Пассажирами поезда также стали отраслевые блогеры и журналисты. Все они работают с люкс-сегментом и VIP-гостями.