Экс-замначальника СКЖД вынесли приговор за хищение при ремонте Крымского узла

По версии следствия, в декабре 2021 года Крят, занимая должность председателя приемной комиссии, утвердил акт приемки работ по контракту на реконструкцию Крымского железнодорожного узла несмотря на то, что работы не были завершены, а их качество не соответствовало требованиям, указанным в документации.